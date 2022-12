Meteo: estate 2022 la seconda più calda dal 1950 in Tunisia

MeteoWeb

L’estate del 2022 in Tunisia è stata caratterizzata da un eccezionale aumento della temperatura nella maggior parte delle regioni del Paese, in particolare durante il mese di giugno, il più caldo di tutto l’anno. E’ quanto emerge da un rapporto pubblicato dall’Istituto nazionale di meteorologia sulla sua pagina Facebook ufficiale.

Nei mesi di giugno, luglio e agosto sono stati registrati nuovi picchi delle temperature massime in molte regioni tunisine: si tratta della seconda estate più calda in Tunisia dal 1950. La media generale per le temperature è stata di +27,8°C, al di sopra della media di riferimento (1991-2020) di +2,0°C. L’estate 2021 rimane comunque la più calda di sempre, con una differenza di oltre +2,2°C rispetto alla media di riferimento.