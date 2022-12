Bella e imponente, l’Etna continua a lasciare tutti a bocca aperta | FOTO

MeteoWeb

Per chi volesse visitare la zona etnea e ammirare l’imponente vulcano siciliano questo è il momento giusto. Oltre alle temperature per niente rigide, secondo gli esperti che ogni giorno controllano l’Etna per evitare improvvise sorprese, l’attività attuale del vulcano è l’ideale per i turisti. ‘Idda‘, infatti, sta offrendo ogni giorno grandi spettacoli, con un’attività regolare e non pericolosa.

A dimostrarlo, di nuovo, sono le foto scattate ieri dal vulcanologo INGV Boris Behncke, e postate sui social. “La colatina lavica dell’Etna all’imbrunire del 16 dicembre 2022, vista dalla zona delle Ripe della Naca“, scrive Behncke. Le immagini sono visibili nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo.