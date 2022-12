Sull’Etna “piccolo ma suggestivo spettacolo, tutto può cambiare” | FOTO

MeteoWeb

Da una settimana l’Etna è di nuovo in eruzione. Per meglio dire, si tratta di una “eruzioncina. Più piccola quasi non potrebbe essere, ma sappiamo bene che tutto può cambiare, e questa mini colatina potrebbe diventare una gran bella colatona, magari accompagnata dallo spettacolo di una bella attività stromboliana al Cratere di Sud-Est“: è quanto ha spiegato, in un post su Facebook, il vulcanologo INGV Boris Behncke, pubblicando eccezionali foto (gallery in alto).

“Abbiamo visto cose simili in passato,” ha ricordato l’esperto. “In particolare questa colatina mi fa ricordare l’attività effusiva iniziata intorno al 20 gennaio 2001 sul fianco nord-orientale del Cratere di Sud-Est, dove si trovava quella bocca che chiamavamo “Levantino”. Allora l’attività effusiva andava avanti per un paio di mesi in maniera molto ridotta, per poi aumentare, ma quella è un’altra storia“.

Ieri sera le ottime condizioni meteo “hanno permesso di osservare e fotografare questa nuova attività dalla zona di Fornazzo, sul versante orientale dell’Etna, assieme a mia moglie Catherine Lemercier e l’amico Giuseppe Tonzuso. Complici anche la luna e la neve, che hanno creato la cornice invernale per questo piccolo ma suggestivo spettacolo,” ha concluso il vulcanologo INGV.