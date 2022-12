Vulcanologo INGV: “Etna e Stromboli sono sempre attivi, Vulcano è in stato di agitazione”

MeteoWeb

“In questi ultimi giorni abbiamo avuto una attività eruttiva con emissione di colate di lava sia sull’Etna che sullo Stromboli. Tra queste attività vulcaniche e quella sismica il rapporto resta, per così dire, ‘enigmatico’. Non abbiano certezza a tal proposito“. Lo afferma in una video intervista all’AdnKronos il vulcanologo dell’INGV di Catania Boris Behncke. “Alcuni terremoti in zone vulcaniche – aggiunge- sono più o meno legati alla stessa attività vulcanica, in altri casi non è così e dunque non abbiamo alcuna certezza”.

“A Vulcano – evidenzia il vulcanologo- si è osservato un leggero aumento di emissioni già diversi giorni prima del terremoto di magnitudo 4.3 che si è registrato qualche giorno fa“. “E’ difficile dire se questi fenomeni siano collegati o meno. Etna e Stromboli, va detto – conclude- sono dei vulcani sempre in attività mente Vulcano è in ‘stato di agitazione’ da più di un anno avendo avuto già diversi episodi anche in passato sia di emissioni di gas sia di attività sismica“.