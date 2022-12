Exploring Moon to Mars, Cristoforetti: “importante per l’Europa l’accesso autonomo allo Spazio”

MeteoWeb

L’astronauta italiana dell’ESA Samantha Cristoforetti ha chiuso oggi, assieme al presidente ASI Giorgio Saccoccia e al viceministro agli esteri Edmondo Cirielli, la mostra temporanea “Exploring Moon to Mars“.

“Quale migliore opportunità, nella Giornata nazionale dedicata allo Spazio di chiudere una mostra dedicata all’esplorazione di Marte e della Luna con Samantha, che è di ritorno dallo Spazio,” ha dichiarato il presidente Saccoccia.

“E’ stato un anno estremamente importante per lo Spazio in generale e per l’Europa, veniamo da un’importantissima riunione ministeriale che ha assicurato finanziamenti importanti all’ESA con un aumento significativo, in particolare per l’Italia che ha aumentato del 30%. Segno tangibile dell’impegno del nostro Paese,” ha affermato Cristoforetti.

“C’è uno sforzo importante e che a me sta particolarmente a cuore, ossia che dopo qualche decennio l’Europa si stia seriamente ponendo la domanda se non sia il caso che anche noi, così come americani, russi, cinesi, presto gli indiani e forse anche altri, non dovremmo essere in grado di lanciare autonomamente esseri umani nello Spazio e riportarli in sicurezza a terra,” ha sottolineato l’astronauta italiana dell’Agenzia Spaziale Europea, rientrata a Terra recentemente, dopo una missione di 6 mesi in cui ha avuto anche il ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale.