Noto farmaco causa gravi reazioni avverse: il richiamo dell’AIFA

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha disposto il ritiro dalle farmacie del medicinale “CYSTAGON 150 mg flacone uso orale 100 capsule”. Il lotto richiamato è il n° T2208 con scadenza 05/2024 AIC n. 033314030, della ditta Recordati Rare Diseases Sarl, Milano. Il ritiro, a scopo cautelativo, spiega Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stato disposto a seguito della comunicazione della ditta stessa. Si è resto necessario in seguito a reazioni avverse già riportate nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto

CYSTAGON è utilizzato per trattare i pazienti che soffrono di cistinosi nefropatica. La cistinosi è una rara malattia ereditaria causata dalla cistina che si accumula in alcune cellule, impedendone il normale funzionamento. La ditta Recordati Rare Diseases Sarl ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare.