Gelido paesaggio invernale in Germania: catturati spettacolari fenomeni ottici | FOTO e VIDEO

“Potrebbe essere una delle foto invernali più belle che abbia mai scattato“: è quanto ha dichiarato Wouter van Bernebeek, un cacciatore di tempeste dei Paesi Bassi, pubblicando un post su Facebook l’11 dicembre 2022. La foto (in alto), che mostra un gelido paesaggio invernale nella regione del Sauerland, in Germania, cattura anche un’ampia gamma di grandi esempi di ottica atmosferica.

Tra questi, un alone di 46 gradi, un alone di 22 gradi con parelio (cani solari) e un arco tangente superiore. I cristalli di ghiaccio sono il fulcro di questi fenomeni ottici. In quel particolare giorno, le temperature andavano da -10°C a -15°C.

Van Bernebeek ha confermato che era presente nebbia ghiacciata sugli alberi e “aghi di ghiaccio”, noti anche come “polvere di diamante”, quando è stata scattata la foto.

Ecco altre immagini mozzafiato di quel giorno pubblicate su YouTube.