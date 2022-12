Meteo: fine anno con due metri di neve sulla Marmolada ma clima mite

MeteoWeb

La Marmolada saluta il 2022 con tanta neve in quota, ma con temperature in rialzo. Stamane all’alba – in base ai dati della rete ‘www.Marmoladameteo.it‘ – il termometro segnava solo -6°C alla ‘capanna’ di Punta Penia, a 3.343 metri d’altitudine. Giornata caratterizzata nella prima parte dal fenomeno denominato ‘scaccianeve’, ovvero il sollevamento della neve presente al suolo causato dal vento. Lo spessore del manto bianco a questa quota è di quasi di 2 metri, anche se la coltre è maggiore nei canaloni e nelle zone di accumulo.

Già oggi è previsto un aumento delle temperature, con zero termico in risalita sopra i 3.200 metri; l’apice del clima mite sarà raggiunto domani, quando è possibile che anche a Punta Penia il termometro salga sopra lo zero.