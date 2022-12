“Fiume atmosferico” sulla California: il nuovo anno inizia con una raffica di tempeste

MeteoWeb

Frane di roccia e fango hanno invaso le strade nelle scorse ore in tutta la California mentre le forti piogge hanno dato il via a quella che sarà una serie di tempeste pronte a inaugurare il nuovo anno con precipitazioni torrenziali e potenziali inondazioni, con intense nevicate in Sierra Nevada. Un “fiume atmosferico“, un lungo e ampio pennacchio di umidità prelevata dall’Oceano Pacifico, ha iniziato a diffondersi nella parte settentrionale della California venerdì e si prevede che porterà ulteriori precipitazioni fino a sabato, secondo il National Weather Service.

Un’allerta meteo per tempesta invernale è in vigore per i rilievi della Sierra Nevada, da Sud del Parco Nazionale di Yosemite a Nord del Lago Tahoe, dove sono possibili fino a 1,5 metri di neve, in cima alle montagne, ha spiegato il National Weather Service. Un’allerta per inondazioni è in vigore in gran parte della California settentrionale fino a Capodanno. I funzionari hanno avvertito che fiumi e torrenti potrebbero esondare e hanno esortato i residenti a preparare sacchi di sabbia.

Quella delle scorse ore stata la prima di numerose tempeste previste in California nella prossima settimana. L’attuale sistema dovrebbe essere più caldo e più umido, mentre le tempeste della prossima settimana saranno più fredde, abbassando la quota neve in montagna, ha affermato Hannah Chandler-Cooley, meteorologa del National Weather Service di Sacramento. La regione di Sacramento potrebbe ricevere da 10 a 13 cm di pioggia nell’arco della settimana, ha spiegato Chandler-Cooley.

La California Highway Patrol ha riferito che alcune strade locali nella parte orientale di Sacramento sono state allagate e rese impraticabili dalle precipitazioni. Al calare della notte, quasi 13 cm di pioggia sono caduti (24 ore) ai piedi della Sierra Nevada al Blue Canyon, a circa 112 km a Nord/Est di Sacramento, ha reso noto il servizio meteorologico.

Un’allerta meteo è in vigore per gran parte della Sierra Nevada, comprese le altitudini più elevate intorno al lago Tahoe, dove sono previsto oltre 30 cm di neve vicino alle rive a un’altitudine di circa 1.889 metri e fino a 1,5 metri al di sopra di 2.438 metri con raffiche di vento fino a 160 km/h sopra le creste. “I forti venti potrebbero causare danni agli alberi e portare a interruzioni di corrente e le onde alte sul lago Tahoe potrebbero capovolgere piccole navi,” ha sottolineato il servizio meteorologico di Reno. Allerte per valanghe sono state emesse nell’entroterra intorno a Lake Tahoe e Mammoth Lakes a Sud di Yosemite.

Sul fronte orientale della Sierra Nevada, le allerte e gli avvisi per inondazione sono in vigore a Nord e a Sud di Reno, Nevada, dove sono state previste inondazioni da lievi a moderate lungo alcuni fiumi e torrenti nel fine settimana.

La pioggia è stata accolta con favore nella California resa arida dalla siccità, ma sono necessarie molte più precipitazioni per rappresentare una differenza significativa. Gli ultimi tre anni sono stati i più siccitosi mai registrati nello Stato USA.