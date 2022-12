Formaggio Dop richiamato per contaminazione da Escherichia coli

MeteoWeb

Conad ha segnalato sul proprio sito web, il richiamo in via precauzionale di un lotto di fontina Dop a marchio Sapori&Dintorni. La misura si è resa necessaria per la possibile presenza di Escherichia coli, riscontrata in seguito controlli di routine pianificati. Il formaggio in questione è venduto in confezioni da 200 grammi con il numero di lotto C299103596 e la data di scadenza 09/01/2023 (codice EAN 8003170040878).

La fontina Dop richiamata è stata prodotta per Conad Soc. Coop. dalla Cooperativa Fontina S.C. A scopo cautelativo, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare il formaggio con il numero di lotto segnalato. I consumatori sono invitati a restituirlo al punto di vendita d’acquisto, dove si provvederà alla sostituzione con un altro prodotto o al rimborso.