Le strane fortificazioni che la Russia sta costruendo sotto la neve di Belgorod | FOTO

MeteoWeb

Il governatore dell’Oblast russo di Belgorod ha mostrato l’avanzamento dei lavori per la costruzione delle fortificazioni al confine con l’Ucraina. Al momento non è chiaro perchè la Russia stia realizzando queste linee difensive nel proprio territorio nazionale: teme un’invasione di truppe ucraine? E’ uno scenario piuttosto inverosimile.

Nei mesi scorsi l’intelligence occidentale aveva mostrato la “linea Wagner” dell’esercito russo, ma in quel caso aveva un senso perché era nell’Oblast ucraino di Luhansk, uno dei territori che la Russia ha annesso dopo l’invasione. Le immagini satellitari di questo ottobre mostravano un sistema di fortificazione molto simile a quello di Belgorod, con quattro linee di piramidi di cemento divise su due tracciati. Dietro il tracciato più interno vi è poi una profonda trincea scavata nella terra. I canali russi parlano di una linea difensiva che dovrebbe estendere lungo tutta la cosiddetta “linea Wagner” fino a includere anche gli accessi a Lisichansk e Lugansk, tutti in Ucraina orientale. Il percorso della trincea, almeno secondo le immagini rilasciate da media vicini al gruppo di Prighozin, dovrebbe arrivare a circa 200 chilometri. E forse l’idea dei russi è quella di creare un collegamento in trincea così vasto che arrivi dal territorio russo, appunto, anche per garantire i rifornimenti.

Una strategia che lascia immaginare come la guerra in Ucraina sia ancora purtroppo molto lontana dalla fine, e potrebbe trascinarsi addirittura per molti anni.