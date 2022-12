Al via il Forum New Space Economy, Saccoccia: “una preziosa opportunità”

MeteoWeb

Al via oggi il forum europeo dedicato alla nuova economia dello Spazio. Torna in presenza dal 1° al 3 dicembre, nei padiglioni della Fiera di Roma, la quarta edizione dell’Expo-Forum New Space Economy, organizzato da Fondazione Amaldi e Fiera di Roma in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana.

L’evento vede la partecipazione dei vertici delle principali Agenzie spaziali, industrie, piccole e medie imprese, centri di ricerca e istituzioni, per discutere delle potenzialità dell’economia del sistema spaziale anche alla luce della recente Ministeriale di Parigi del 22 e 23 novembre.

L’ASI è presente al forum attraverso la partecipazione a conferenze, tavole rotonde, workshop e anche mediante il proprio stand. Dalla sostenibilità, ai cambiamenti climatici, all’inquinamento spaziale, per poi passare alle potenzialità della cooperazione tra pubblico e privato: queste sono alcune delle tematiche cardine che verranno discusse nel corso della manifestazione.

La prima giornata del forum ha preso il via alle ore 10 con i saluti istituzionali dei principali partner e organizzatori dell’evento.

“Opportunità di cooperazione industriale nei mercati esteri, nuove partnership, promozione della competitività del comparto industriale spaziale nazionale e del made in Italy nel mercato internazionale sono alcuni degli obiettivi del New Space Economy ExpoForum. In linea con la tematica di questa edizione, l’evento sarà anche una preziosa opportunità per evidenziare le tante applicazioni spaziali che contribuiscono concretamente allo sviluppo sostenibile della nostra società, dai dati satellitari di Osservazione della Terra per la protezione dell’ambiente e la mitigazione degli effetti climatici, alla combinazione di risorse e dati satellitari a tutela della salute dei cittadini per lo sviluppo di applicazioni sperimentate con successo durante la recente emergenza sanitaria globale,” ha affermato Giorgio Saccoccia, Presidente di ASI, durante l’inaugurazione.