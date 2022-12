Frammenti di vetro nella vodka, scatta maxi richiamo

MeteoWeb

Three Sixty GmbH informa del richiamo di un lotto di Three Sixty Vodka 100 PROOF, la bottiglia d’argento. Come riferisce l’azienda di Berlino, esiste la possibilità che singole bottiglie in un lotto della varietà 100 PROOF 0,7L (articolo n. 7000, bottiglia EAN 4007675700002, scatola EAN 4007675700033) possano essere danneggiate sotto il tappo, in particolare il collo della bottiglia, con possibile presenza di frammenti di vetro.

Pertanto, Three Sixty GmbH, Berlino, ha deciso di richiamare il lotto e ha avviato tutte le misure precauzionali: queste includono il coinvolgimento delle autorità responsabili, clienti e partner, nonché il ritiro dalla vendita delle merci interessate.

Al fine di escludere qualsiasi rischio, l’azienda chiede pertanto che i prodotti con numero di lotto L5322182 e L5322181 non vengano utilizzati. I consumatori possono cambiare il prodotto o ottenere il rimborso del prezzo di acquisto.

La società distribuisce la vodka in Italia anche online.