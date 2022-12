Frana ad Acqui Terme: rischio di nuovi distacchi, strada chiusa

MeteoWeb

La sera del 6 dicembre si è distaccato un masso, trattenuto da rami e vegetazione, ad Acqui Terme (Alessandria). Da allora, via Tenco è chiusa a causa del movimento franoso registrato lungo la riva. Il sindaco Danilo Rapetti ha firmato l’ordinanza, urgente e contingibile, per la messa in sicurezza del terreno parallelo a via Tenco. Il provvedimento del primo cittadino è stato deciso dopo il sopralluogo congiunto, di oggi, di Ufficio Tecnico e Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici. Dalla Protezione Civile fornite riprese video, effettuate dal drone sorvolando la zona.

E’ stata evidenziata la pericolosità dello stato attuale del terreno, in particolare di alcuni blocchi di tufo, per i quali sono possibili ulteriori distacchi e cadute su passaggio pedonale e veicolare. “La proprietà, privata, – spiega Rapetti – dovrà depositare, entro 7 giorni dalla notifica dell’ordinanza, la relazione dell’avvenuta messa in sicurezza per tutte le parti che risultino a rischio“. In via Tenco restano le barriere new jersey, posizionate da subito. “Nonostante si tratti di una strada in discesa, impediscono che il materiale possa rotolare a valle“, precisa il sindaco.