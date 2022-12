Tragedia in Colombia: la collina frana e seppellisce bus con passeggeri | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Disastrosa frana nel Nord/Ovest della Colombia, in una zona remota e montuosa di Pueblo Rico: lo smottamento ha travolto una strada, provocando almeno 3 morti, mentre 20 persone sono rimaste intrappolate. Decine di soccorritori stanno cercando i passeggeri di una moto e di un autobus del servizio pubblico che sono rimasti sepolti.

“Nove persone sono state salvate, 3 sono morte e si stima che più di 20 persone siano ancora disperse. E’ una tragedia,” ha scritto su Twitter il presidente Gustavo Petro. Tra le vittime una bambina di 7 anni, portata in ospedale a Pueblo Rico e arrivata già morta.

Uno dei sopravvissuti ha raccontato che l’autista dell’autobus è riuscito ad accorgersi in tempo del crollo della collina: “Una parte stava crollando e l’autobus era un po’ più indietro. L’autista dell’autobus stava facendo retromarcia quando è crollato tutto,” ha dichiarato alla radio Lloro Stereo Andres Ibarguen, portato via in ambulanza.

La protezione civile ha riferito che l’autobus è partito dalla città di Cali nelle prime ore del mattino e ha percorso circa 270 km prima di essere travolto dalla frana, mentre si dirigeva verso Quibdò .

Durante le operazioni di soccorso, la polizia e i vigili del fuoco hanno affrontato “due ulteriori smottamenti, mentre la pioggia sta complicando il lavoro,” ha aggiunto l’Unità nazionale di gestione del rischio di disastri (UNGRD).