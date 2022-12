Frana da costone ad Ischia, bloccata la strada verso la spiaggia dei Maronti

MeteoWeb

Nuova frana a Ischia: uno smottamento si è verificato lungo la strada che conduce alla spiaggia dei Maronti, nel comune di Barano. Il movimento franoso consiste di diversi metri cubi di terriccio e massi e per precauzione le autorità hanno sospeso il transito lungo la strada. In corso le verifiche sulla staticità dell’intero costone. Non sono state coinvolte abitazioni.

Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: