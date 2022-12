Paura a Genova, crolla costone nel quartiere San Martino | FOTO

MeteoWeb

Paura stamattina a Genova: un costone roccioso è crollato nel quartiere San Martino, in via Posalunga. Il distacco è avvenuto dalla parete di roccia che sovrasta le case. Non si registrano al momento feriti.

Sono 79 in tutto le abitazioni evacuate dopo la frana. Dopo aver sfollato l’intero stabile al civico 46, per precauzione è stato deciso di sfollare anche le famiglie residenti al civico 46a. Gli sfollati saranno indirizzati verso strutture apposite.

Sul luogo della frana stanno operando i droni dei vigili del fuoco del nucleo Sapr (Sistemi Aerei Pilotaggio Remoto) che effettueranno una mappatura completa del fronte che incombe sulle palazzine. Sul posto stanno operando anche la Polizia Locale e i Carabinieri.

