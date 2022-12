Frana a Luino: massi sulla Provinciale 61, nel Varesotto | FOTO

MeteoWeb

Questa sera, intorno alle 20:30, si è verificata una frana sulla strada provinciale 61 che collega Luino a Cremenaga, in provincia di Varese. Lo smottamento è avvenuto in via Turati lungo la SP61, nel tratto tra la diga di Creva e lo svincolo Biviglione. A causa del movimento franoso da un crinale, diversi massi hanno invaso la carreggiata della provinciale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Luino con un’autopompa e un fuoristrada. Attualmente la strada è chiusa al traffico veicolare per entrambi i sensi di marcia.