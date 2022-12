Frana Maratea, regione Basilicata chiede lo stato di emergenza

MeteoWeb

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha formalizzato e ufficializzato la richiesta dello stato di emergenza al governo nazionale in seguito agli eventi franosi che hanno colpito Maratea, Castronuovo Sant’Andrea e Tursi. Lo ha comunicato lo stesso Presidente all’incontro che si è svolto oggi in Regione a Potenza con Anas, Protezione Civile e sindaco di Maratea, Daniele Stoppelli.

“La Regione Basilicata ha da sempre prestato la massima attenzione verso Maratea – ha spiegato Bardi – che vive una situazione di grande fragilità idrogeologica, ha una criticità infrastrutturale, cui stiamo provvedendo con stanziamenti notevoli e soprattutto adesso dobbiamo intervenire in tempi rapidi per garantire assistenza alla popolazione, ripristinare la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, per ridurre il rischio residuo. Già il 23 novembre scorso abbiamo chiesto lo stato di emergenza al governo nazionale”.

Stoppelli ha ricordato che “i fronti emergenziali sono molteplici, in particolare quello alluvionale di ottobre scorso che richiede la messa in sicurezza urgente e indifferibile del costone a monte, la regimentazione delle acque e gli interventi tesi al ripristino delle strutture danneggiate, nonché i doverosi ristori ai cittadini”.

L’assessore alle Infrastrutture, Donatella Merra, ha assicurato che “saranno intercettate tutte le risorse necessarie per dare una risposta concreta alla cittadinanza di Maratea alla quale va tutta la sua vicinanza e solidarietà in questa fase critica”. Un piano di pronto intervento sarà inoltre sottoposto al Ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini, al ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci e al direttore della stessa Protezione Civile nazionale Fabrizio Curcio. Un prossimo incontro è previsto il 6 dicembre.