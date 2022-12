Frecce Tricolori, 23 esibizioni nel 2023 per celebrare i 100 anni dell’Aeronautica Militare: luoghi e date

MeteoWeb

Si fa definendo il programma completo delle iniziative che lungo tutto il 2023 scandiranno le celebrazioni del Centenario dell’Aeronautica Militare, che ricorrerà ufficialmente il 28 marzo. Il momento più significativo ed iconico sarà proprio la ricorrenza del 28 marzo, data di costituzione dell’Aeronautica Militare, che sarà celebrato nella splendida cornice del centro di Roma con due eventi principali: una cerimonia militare nella terrazza del Pincio e un sorvolo aereo sulla città di Roma.

In Piazza del Popolo, dal 24 al 29 marzo 2023, sarà realizzato il villaggio aeronautico “Air Force Experience” che consentirà ai cittadini di ogni età di conoscere meglio l’Aeronautica Militare. Velivoli in mostra statica, percorsi esperienziali, incontri informativi e d’intrattenimento, stand promozionali, simulatori ludici, proiezioni, esibizioni musicali e sportive per vivere insieme il 100° compleanno dell’Arma Azzurra.

Tra le altre iniziative, ci sono quelle che coinvolgeranno tutta l’Italia come la mostra itinerante che celebrerà la storia, le capacità e le tradizioni dell’Aeronautica Militare nei suoi primi 100 anni costituiranno il filo conduttore delle mostre che si svolgeranno lungo tutta la penisola, attraverso un dedicato percorso iconografico. Si partirà dalla mostra di Roma, all’Altare della Patria, dal 25 marzo al 23 aprile 2023, e si proseguirà in diverse località, con lo scopo di avvicinare l’Aeronautica Militare, la sua storia e i suoi valori, al territorio e al cittadino.

Nell’ambito della stagione acrobatica 2023, da maggio a novembre, l’Aeronautica Militare ha previsto la presenza delle Frecce Tricolori ad almeno un evento/manifestazione aerea per ogni Regione italiana, attraverso un’esibizione completa e sorvoli su ogni capoluogo di Regione. Il programma è ormai quasi completo, secondo le informazioni fornite nelle scorse ore dall’Aero Club d’Italia, e coinvolgerà tutto il Paese come possiamo vedere di seguito: