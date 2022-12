Freddo polare nelle vallate dell’Alto Adige, -20°C a San Giacomo in Val di Vizze

MeteoWeb

Domenica all’insegna del freddo polare nelle vallate dell’Alto Adige, con le Dolomiti innevate e illuminate dal sole. La temperatura più bassa oggi si registra a San Giacomo in Val di Vizze, -20°C, secondo quanto riporta il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. A Pennes si registrano -18°C, a Predoi in Valle Aurina -17°C, a Vipiteno -15°C. “Nei prossimi giorni e notti, il forte gelo si indebolirà un po’,” ha affermato Peterlin.

