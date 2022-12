Temperature sotto zero in gran parte della Francia, neve anche a Parigi

MeteoWeb

Francia nella morsa del gelo: le temperature sono sotto zero in gran parte del Paese, con una trentina di dipartimenti in stato di allerta meteo. La neve ha fatto la sua comparsa un po’ ovunque, stanotte e questa mattina, anche a Parigi e nei dintorni.

Da diversi giorni in Francia si stanno registrando temperature mediamente 4 o 5 gradi al di sotto della media del periodo. Diversi e pesanti i disagi, soprattutto in riferimento ai trasporti, dai bus scolastici al traffico aereo, con un volo su 4 annullato questa mattina a Parigi. Nevischio e pioggia ghiacciata protagonisti soprattutto nella regione di Parigi e nell’Est del Paese, verso la Lorena e l’Alsazia.