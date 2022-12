Freddo e neve in Alto Adige: -14°C a San Giacomo in Val di Vizze

MeteoWeb

Dopo la neve anche il freddo abbraccia l’Alto Adige. Questa mattina la colonnina di mercurio segnava -14°C a Pennes e San Giacomo in Val di Vizze, a Predoi la temperatura è invece scesa a -12°C. Molto freddo anche in altri centri abitati, -11°C a Predoi in Valle Aurina, -10°C a Solda e Riva di Tures. Ai 3.328 metri di Cima Beltovo è stata registrata una temperatura di -17°C.

Le prossime notti saranno ancora più fredde, secondo il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Nelle ultime 24 ore a Pennes si sono registrati 13 cm di neve fresca. “Seguiranno 3 giorni di sole splendente,” secondo Peterlin.

