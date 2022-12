Ancora freddo polare in Alto Adige, -22°C a San Giacomo in Val di Vizze

MeteoWeb

Nuova giornata all’insegna del freddo polare in Alto Adige. A San Giacomo in Val di Vizze, a 1.400 metri in Alta Val d’Isarco, sono stati registrati -22°C, secondo quanto riferisce il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Gelo anche in Val Pusteria: rilevati -21°C a Sesto, -19°C a Predoi, -17°C a Dobbiaco e Monguelfo e -16°C a Brunico. Nelle località di montagna le temperature sono precedute da segno negativo ma sono leggermente più alte rispetto a ieri.

