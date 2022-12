Freddo incredibile nel Regno Unito: nella notte si congela il mare sulle coste dell’Inghilterra! Le FOTO

MeteoWeb

L’ondata di gelo polare che sta colpendo l’Europa sta determinando condizioni meteo estreme nel Regno Unito: dopo le grandi nevicate di ieri, le temperature continuano a diminuire e in queste ore notturne lungo la costa scozzese e inglese del mare del Nord in molte località si segnala un eccezionale fenomeno: il mare si sta congelando. I residenti sbalorditi pubblicano le foto sui social network, accompagnate da migliaia di commenti di stupore del tipo “siamo in The day after Tomorrow“.

Nelle immagini a corredo dell’articolo possiamo vedere il mare congelato a Berwick e Whitby Harbour, nella costa nord/orientale dell’Inghilterra. Le temperature attuali sono glaciali: abbiamo -8°C a Edimburgo, -7°C a Glasgow, -5°C a Manchester, -4°C a Liverpool, -3°C a Newcastle, Birmingham e Nottingham, e nelle prossime ore farà ancora più freddo. Nel Regno Unito soltanto nel weekend ci sarà un rialzo termico molto veloce, a cui seguirà una nuova irruzione polare molto intensa la prossima settimana.