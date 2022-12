MeteoWeb

Un uomo, di 75 anni, è rimasto gravemente riferito in seguito a un incidente accaduto nei boschi di Montereale Valcellina (Pordenone): è stato colpito a una gamba dall’albero che stava tagliando. La Sores Fvg ha inviato sul posto una ambulanza proveniente da Maniago e una automedica da Pordenone.

L’anziano, che ha riportato lesioni molto serie, è stato stabilizzato e trasferito d’urgenza in Pronto soccorso: non sarebbe comunque in pericolo di vita.