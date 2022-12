Fuga di gas: esplosione a Quarto d’Asti, ci sono feriti

MeteoWeb

Una violenta esplosione si è verificata questa sera in una villetta a Quarto d’Asti. In base alle prime informazioni trapelate sarebbero due le persone ustionate e si cerca di liberare un’altra persona, intrappolata sotto le macerie. Si tratta del proprietario della casa, che è vivo e vigile. L’uomo riesce a parlare con i vigili del fuoco che sono al lavoro per liberarlo dalle macerie.

I due feriti sarebbero il figlio del proprietario della villetta e un idraulico intervenuto per controllare il locale della caldaia dal quale arrivava un forte odore di gas. Sul posto stanno operando, oltre ai pompieri del comando di Asti, anche i sanitari del 118 e i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, l’esplosione sarebbe stata causata da una fuga gas.