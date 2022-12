Il gas scivola a 77 euro al MWh, sotto livelli pre-guerra

MeteoWeb

In calo il prezzo del gas naturale in Europa, che si mantiene sotto ai livelli dello scorso 23 gennaio, vigilia dell’attacco russo in Ucraina, dopo il calo del 28% della scorsa settimana sulla scia del clima mite e dell’offerta abbondante. All’hub di rifrerimento olandese Ttf i contratti future sul mese di gennaio partono a 80 euro per megawattora per scendere poco dopo a 76,8 euro/MWh, in calo del 3,8 rispetto alla chiusura di ieri.

I prezzi del gas naturale in Europa sono inferiori di oltre il 75% ai picchi di quasi 350 euro raggiunti ad agosto: le importazioni record di Gnl, l’aumento della generazione eolica e le scorte alleviano le preoccupazioni per la carenza. Le forniture dalla Russia inviate attraverso l’Ucraina sono state stabili e le previsioni meteo indicano temperature da normali a superiori alla media fino all’inizio di gennaio.