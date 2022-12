Gas, raggiunto l’accordo politico in Ue sul price cap

MeteoWeb

Al Consiglio Affari Energia, è stato trovato un accordo politico sul price cap al gas a 180 euro a megawattora. L’accordo politico sul price cap è stato raggiunto dai Ministri europei dell’Energia a maggioranza qualificata. Anche la Germania, dopo lunghe trattative, ha dato la sua approvazione. Contraria invece l’Ungheria, mentre Austria e Paesi Bassi si sono astenuti. S

Il price cap al gas scatterà – dal 15 febbraio – al superamento dei 180 euro a megawattora per tre giorni con uno spread rispetto al prezzo del GNL di 35 euro per tre giorni.

“La Commissione europea può, se appropriato, proporre anche modifiche” al regolamento sul price cap “per includere i derivati negoziati sui mercati non regolamentati (over-the-counter, Otc), oppure per rivedere gli elementi presi in considerazione per il prezzo di riferimento” del gas. E’ uno dei punti concordati dai Ministri dell’Energia Ue. Quanto alle salvaguardie, sono stati rafforzati i meccanismi per bloccare il “cap” in presenza di effetti negativi sulle forniture di gas, “chiodo fisso” della Germania, che oggi ha espresso parere favorevole.

L’adozione formale sarà raggiunta nei prossimi giorni, con una procedura scritta, probabilmente a livello di ambasciatori Ue. La conferma dell’accorso arriva anche dal portavoce della presidenza ceca Dmitrij Cernikov, che in un tweet ha scritto semplicemente la parola “Deal” (accordo), mentre da Bruxelles arrivavano le prime conferme.

Pichetto: “intesa sul price cap è vittoria dell’Italia”

“Il Consiglio Energia ha approvato il tetto al prezzo del gas. È la vittoria dei cittadini italiani ed europei che chiedono sicurezza energetica. È la vittoria dell’Italia che ha creduto e lavorato per raggiungere questo accordo”. Lo scrive in un tweet il Ministro per l’Ambiente e la sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.