Gas, Snam cerca sede per l’ormeggio offshore dopo i tre anni di Piombino: “tutto dipende dal meteo”

I lavori a Piombino per la collocazione del rigassificatore per tre anni nel porto “stanno procedendo, i lavori di saldatura dei tubi sono in corso. Contiamo di rispettare la tempistica che ci siamo dati e che prevede l’arrivo della nave nella seconda metà di marzo e l’avvio della rigassificazione entro i primi di maggio“. A dirlo è Elio Ruggeri amministratore delegato Snam Fsru Italia, sull’impianto di rigassificazione che sarà posizionato nel porto di Piombino (Livorno).

“È da tempo che stiamo studiando una soluzione per l’ormeggio offshore, abbiamo predisposto gran parte della documentazione necessaria per presentare l’istanza, ma abbiamo riscontrato la necessità di un approfondimento sulla disponibilità dell’impianto di rigassificazione nei periodi invernali, per il rischio di doverlo disconnettere in caso di condizioni meteo marine avverse. Abbiamo chiesto 150 giorni di proroga al commissario Giani, che ha ritenuto di rilasciarne 100, e noi faremo tutto il possibile per trovare un sito idoneo, cercandolo anche al di fuori dalla Toscana“, ha aggiunto Ruggeri. – “L’indicazione geografica è che il sito sarà nel Centro-Nord Italia per ragioni afferenti al sistema di trasporto del Gas nazionale. Faremo del nostro meglio per rispettare i tempi, stavamo già lavorando in questa direzione, con 150 giorni avremmo avuto più spazio, ma cercheremo di comprimere il lavoro in 100 giorni“.

Ruggeri ha anche evidenziato che “questa proroga, in nessuna maniera, inficia il nostro impegno a delocalizzare l’impianto dopo i primi tre anni nel porto di Piombino. L’autorizzazione è per stare tre anni in porto e non possiamo stare un giorno di più, indipendentemente da quando presenteremo il progetto della collocazione alternativa“.