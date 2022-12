Gas, domani il Consiglio Energia: Ue verso un compromesso sul price cap

MeteoWeb

Domani i Ministri dell’Energia dell’Ue sono chiamati a raggiungere un accordo sul price cap al gas. Per riuscirci, a quanto si apprende, è stato messo sul tavolo un tentativo di un compromesso, con il meccanismo che dovrebbe fare scattare il price cap quando il Ttf raggiunge i 188 euro a megawattora per un periodo di tre giorni con uno spread di 35 euro per megawattora rispetto ai prezzi globali del GNL.

Si tratta di parametri molto diversi rispetto alla proposta iniziale avanzata dalla Commissione europea, ossia 275 euro a megawattora per due settimane al Ttf di Amsterdam con uno spread rispetto al GNL di 58 euro.

La proposta, per venire incontro agli scettici – capitanati da Austria, Germania e Paesi Bassi – propone inoltre ulteriori salvaguardie per la misura, inclusa la richiesta alla Commissione di prendere in considerazione la sospensione del tetto massimo in caso di “calo significativo” delle importazioni trimestrali di GNL o di un aumento del consumo di gas del 15% in un mese.