Giornata di gelo in Alto Adige: temperature sotto zero tutto il giorno, 0°C a Bolzano

MeteoWeb

Quella di oggi, martedì 13 dicembre, è stata una giornata caratterizzata dal gelo in Alto Adige. Nelle località altoatesine, sia di montagna che di fondovalle, la colonnina di mercurio per tutto il giorno non ha fatto segnare temperature precedute da segno positivo. Solo a Bolzano e nei paesi di Bronzolo e Salorno, la temperatura massima è stata di 0 gradi.

L’ondata di gelo dopo aver fatto crollare al mattino la colonnina di mercurio a -22°C a San Giacomo in Val di Vizze, però, sembra attenuarsi. Questa sera le temperature sono sempre sotto zero ma leggermente più ‘miti’ rispetto a ieri perché, come riferisce il servizio meteo provinciale, la corrente di aria fredda polare sta girando verso ovest.