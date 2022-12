Gelo e neve in Canada: oltre -50°C al Nord, aeroporti in difficoltà a Toronto e Vancouver | FOTO

MeteoWeb

Una grande tempesta invernale si sta abbattendo sul Nord America, con gelo e neve dal Canada agli Stati Uniti. Il maltempo si sta aggiungendo alla calamità negli aeroporti canadesi già afflitti dalle cancellazioni dei voli e dai ritardi provocati all’inizio di questa settimana dalla forte nevicata a Vancouver.

Environment Canada afferma che la tempesta a Toronto porterà un crollo delle temperature e condizioni simili a bufere di neve nella giornata di domani, venerdì 23 dicembre. L’aeroporto internazionale Pearson di Toronto ha avvertito che il maltempo potrebbe influire sulle operazioni, mentre Environment Canada avverte di possibili blackout estesi e condizioni di viaggio pericolose.

Domani a Toronto sono previsti da 2 a 5 centimetri di neve. Nel pomeriggio sono attesi rovesci di neve, insieme a venti forti e potenzialmente distruttivi. Si prevede che autostrade, strade, marciapiedi e parcheggi saranno ghiacciati e pericolosi, avverte Environment Canada. Entro la mattina di sabato 24 dicembre, Toronto e la Greater Toronto Area potrebbero vedere accumuli di neve da 5 a 15 centimetri, avverte l’agenzia meteorologica. Le aree a nord della città potrebbero vedere la neve accumularsi più rapidamente e più a lungo, con le nevicate che dovrebbero continuare fino a lunedì 26.

Questa tempesta invernale arriva dopo la forte nevicata e il freddo estremo dei giorni scorsi a Vancouver, che hanno gravemente compromesso le operazioni aeroportuali, spingendo l’aeroporto a sospendere tutti gli arrivi internazionali fino alla mattina del 23 dicembre. Centinaia di voli Air Canada e WestJet sono stati bloccati da domenica e altri aeroporti interessati includono quelli di Victoria e Calgary.

Nella gallery scorrevole in alto, alcune immagini dell’impatto di gelo e neve sugli aeroporti di Toronto e Vancouver.

Gelo in Canada: temperature fino a -53°C

Anche il gelo fa la sua parte in questa tempesta invernale in Canada. Spiccano i -52,6°C a Rabbit Kettle, -49,9°C a Watson Lake, -49,7°C nella Deadman Valley, -47,1°C a Dawson, -46,5°C a Henderickson, -44,5°C a Fort Nelson, -44,1°C a Fort Liard, -43,2°C a Dease Lake. Queste temperature estreme sono diffuse nel Nord del Paese, mentre nell’interno sono diffusi valori tra -20°C e -40°C, come visibile nella seguente mappa.