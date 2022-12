Gelo nel Regno Unito, 4 bambini cadono in lago ghiacciato: sono in condizioni disperate

MeteoWeb

Quattro bambini si trovano ricoverati in condizioni critiche, dopo essere stati tirati fuori da un lago ghiacciato nel Regno Unito, colpito da un’ondata di freddo record. I bambini stavano giocando sul ghiaccio vicino a Birmingham, nell’Inghilterra centrale, ieri pomeriggio, quando lo strato ha ceduto e sono caduti in acqua. I servizi di emergenza hanno detto che i bambini sono andati in arresto cardiaco quando sono stati soccorsi e sono stati portati in ospedale in condizioni critiche.

Il Regno Unito è stato colpito da forti nevicate e condizioni di gelo record, che hanno causato gravi disagi ai trasporti, alla vigilia di uno sciopero ferroviario nazionale previsto per domani. L’aeroporto di Londra Stansted ha chiuso ieri sera temporaneamente le piste per ripulirle dalla neve cancellando molti voli nella giornata di oggi. Più di 50 voli sono stati cancellati ieri anche all’aeroporto di Heathrow, il più grande del Regno Unito. Anche i servizi di treni e autobus a Londra sono stati gravemente colpiti dopo la caduta di almeno 10 centimetri di neve durante la notte, che ha anche costretto la chiusura di parti della tangenziale M25 intorno alla capitale, l’autostrada più trafficata del Paese. Anche alcune scuole sono state chiuse.