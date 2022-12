Gelo USA, la tempesta si intensifica: aumentano blackout e vittime, inondazioni nel New England

MeteoWeb

Una tempesta di gelo e neve, accompagnata da forti venti, sta provocando il caos negli Stati Uniti e in Canada, interrompendo le forniture di energia e gli spostamenti, oltre a rappresentare un pericolo per la vita. Oltre 1,5 milioni di clienti sono senza elettricità in diversi stati degli USA e più di 280.000 nelle province canadesi del Québec e dell’Ontario

I trasporti sono stati gravemente colpiti durante l’esodo prenatalizio. Migliaia di voli in entrata e in uscita dagli Stati Uniti sono stati cancellati oggi e la compagnia ferroviaria Amtrak ha sospeso più di 20 rotte. Diversi decessi negli ultimi giorni sono stati collegati al maltempo in corso, prevalentemente per incidenti stradali.

Di seguito, tutti gli aggiornamenti sulla tempesta di gelo e neve che sta sferzando il Nord America.