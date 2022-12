I geologi entrano nelle scuole italiane per mostrare l’importanza dell’Educazione Ambientale

MeteoWeb

“Oggi è il giorno del lutto per Ischia e per l’Italia ma noi ribadiamo con forza l’importanza dell’educazione al rispetto ambientale che deve essere una priorità e ha bisogno dello strumento ineludibile della conoscenza attraverso una didattica speciale fatta di letture , azioni educative su territorio e laboratori in apprendimento cooperativo. La cura per il contesto e l’ambiente in cui viviamo è il punto cardine dell’educazione alla cittadinanza, che perciò si fonde inestricabilmente con l’educazione ambientale”. Lo ha affermato il geologo Antonello Fiore, Presidente Nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale.

“Si tratta di un percorso lungo, che parte delle famiglie e dal contesto che precede quello scolastico. Dare un’importanza massima a un’educazione civico ambientale con particolare riferimento alla conoscenza e prevenzione dei pericoli naturali (frane, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate) al fine di trasmettere consapevolezza e far crescere sin dai più piccoli una coscienza di autotutela – ha concluso Fiore – e protezione del nostro territorio. Il progetto della Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA) prevede un percorso che parte dalla lettura del libro “I tre cittadini”, si tratta di un libro che spiega ai bambini e alle famiglie l’importanza della responsabilità di crescita in un’ottica educativa rispettosa dell’ambiente. L’obiettivo è di introdurre nelle nuove generazioni la consapevolezza che il pianeta ha delle sue evoluzioni naturali e che le sue risorse sono limitate, e che quindi tocca a tutti noi rimodellare il rapporto “umanità – ambiente”, per giungere a una visione in cui la prima non cerchi di sfruttare indiscriminatamente il secondo, bensì impari a rispettare la natura e a preservare la ricchezza e le bellezze che essa ci dona quotidianamente.

La scuola scelta per la presentazione del libro, con la lettura a cura di Nunzia Ragosta, corredata dal bellissimo laboratorio diretto da Antonella Pirolo della Casa dei Diritti Sociali della Valle dell’Aniene, che coinvolgerà i bambini nella costruzione del bosco che li rappresenta dove si sta insieme, non prima o poi, ma insieme, sarà quella della Scuola d’Infanzia “Taddei” a Tivoli, città sede della casa Editrice FRALERIGHE”.

I geologi in classe, dunque. Educazione Ambientale, Giovedì 15 Dicembre, ore 14, presso la Scuola dell’Infanzia “Taddei” di Tivoli.