Giappone: il governo avvia il piano di risparmio energetico

MeteoWeb

Al via oggi un periodo di risparmio energetico in Giappone: il governo raccomanda ai cittadini di usare il riscaldamento il meno possibile a causa della diminuzione delle forniture di gas che il Paese riceve. E’ la prima volta dal 2015 che il governo attua un piano di risparmio energetico durante l’inverno: 7 anni fa tutti i reattori nucleari del Paese rimasero inattivi in seguito al blackout causato dall’incidente alla centrale di Fukushima nel 2011.

Le forniture di gas naturale liquido per alimentare le centrali termiche del Paese si sono ridotte in seguito alle interruzioni dovute all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Il governo è in trattativa con altri Paesi colpiti dagli stessi problemi per “coordinare gli sforzi per garantire le forniture di gas naturale“, ha dichiarato Yasutoshi Nishimura, Ministro dell’Economia, del Commercio e dell’Industria, durante una conferenza stampa.