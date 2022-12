Giornata nazionale dello Spazio: il contributo genovese nello studio del nostro universo

Con una direttiva del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2021 è stata istituita la Giornata nazionale dello spazio con lo scopo di celebrare il lancio del primo satellite italiano, il San Marco 1, avvenuto il 15 dicembre 1964, grazie al quale l’Italia è stata tra i primi Paesi al mondo a superare l’atmosfera terrestre.

In questa occasione, le amministrazioni pubbliche, in coordinamento con gli enti di ricerca, promuovono l’attenzione e l’informazione sul settore spaziale nazionale. In particolare, UniGe e INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sezione di Genova, organizzano un pomeriggio di conferenze divulgative con docenti, ricercatori ed esperti del settore.