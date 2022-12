A Grottaminarda il panettone più grande della Campania | FOTO

MeteoWeb

Un metro di diametro, un metro e 70 di altezza per 113 kg di peso, escludendo la meravigliosa natività in cioccolato posta sulla sommità. Panettone da record a Grottaminarda per le dimensioni, ma anche panettone artistico proprio per le sculture in cioccolato. Un’impresa nata dalla collaborazione di pasticcieri e fornai con il patrocinio del Comune di Grottaminarda. Tutto è nato da un’idea di Cristian Ianniciello che gestisce la Pasticceria Elite insieme a Vitantonio Grella; un’idea subito sposata da Ciro Ciotola della Pasticceria Ciotola e dall’Assessora al Commercio del Comune di Grottaminarda, Doralda Petrillo, che ha coinvolto altri professionisti del settore: Maria Antonietta Blasi del Fusillo d’Oro, Michele Meninno dell’omonimo forno, Lorenzo Perrino della Pregiata Pasticceria Perrino ed Angelica Inglese della Bottega del Gusto.

Inoltre l’iniziativa ha visto la prestigiosa collaborazione di Gennaro Volpe, Presidente dell’Unione Pasticcieri Campani. Il mega panettone che unisce la tradizione meneghina con quella napoletana, e’ stato presentato dall’Amministrazione comunale in piazza XVI Marzo ma soprattutto e’ stato tagliato e mangiato nel corso di una bella festa, con tanto di dj set, che ha visto la partecipazione di tantissime persone, soprattutto famiglie, quale occasione di incontro e di scambio di auguri oltre che di assaggio del buonissimo panettone.

Il sindaco Marcantonio Spera ha sottolineato la vocazione di Grottaminarda nell’artigianato dolciario anche attraverso il torrone ed in generale nell’agroalimentare, ed ha preannunciato l’insediamento presso palazzo Portoghesi attraverso una convenzione con la Regione Campania e l’Asl del “C.RI.P.A.T.”, Centro di riferimento regionale delle produzioni agroalimentari tradizionali.

Una sorta di “prova tecnica” questa prima edizione del “Panettone più Grande d’Irpinia” o meglio “della Campania“, che per il prossimo anno si vorrà replicare, magari cercando di battere il record proprio meneghino del panettone da guinness mondiale di 332 Kg. L’assessora al Commercio Doralda Petrillo si è detta certa del fatto che questa iniziativa abbia istillato la voglia di collaborazione e che per il prossimo anno aumenteranno le adesioni di pasticcieri e fornai. Inoltre ha preannunciato il progetto dello “Spantorrone da guinness world record” da tentare in occasione della fiera di San Tommaso a marzo.