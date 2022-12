Guardia Costiera, Salvini: sarò custode dell’autonomia del Corpo

MeteoWeb

“Sono orgoglioso di presentare qualcosa che rappresenta 11 mila donne e uomini, per i quali sono e sarò a totale disposizione, della cui professionalità, generosità e autonomia sarò custode e portavoce geloso. Conto, come ho già fatto per Monfalcone, piano piano di visitare le oltre 260 postazioni lungo il nostro straordinario Stivale“. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo in collegamento durante la presentazione del calendario 2023 della Guardia Costiera in corso a Bari.

“Guardia Costiera – ha aggiunto – è tanto di più oltre quello che si conosce: tutela ambientale, della salute dei produttori e consumatori, salvataggio vite in mare. Grazie davvero per quello che hanno fatto e per quello che faranno“. Salvini ha anche ricordato l’impegno della Guardia Costiera, insieme a volontari ed altre forze dell’ordine, “per la tragedia di Ischia“.