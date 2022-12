Russia – Ucraina, il nodo fondamentale della Crimea “è stimolo per guerra nucleare”

MeteoWeb

“Le rivendicazioni di Ucraina e Russia sulla Crimea non lasciano alcuna possibilità di pace tra i paesi. La questione della Crimea può diventare uno stimolo per una guerra nucleare e ostacola la fine di questo conflitto in senso globale“. Lo scenario da incubo è descritto in un approfondito articolo odierno del Washington Post che analizza il vicolo cieco in cui si trova il conflitto in Ucraina.

Intanto proprio in queste ore dalla Crimea arrivano immagini di trincee scavate nella sabbia dai russi che mirano a difendere la penisola annessa nel 2014 dagli attacchi ucraini.