Guerra Ucraina, bombardata la città russa di Shebekino: mancano luce e acqua | VIDEO

Bombardamenti questa mattina sulla città russa di Shebekino, nella regione di Belgorod. Nei video postati sui social dai residenti, si vedono colonne di fumo nero. L’attacco ha provocato l’interruzione delle forniture idriche ed elettriche.

“L’alimentazione elettrica è stata interrotta a causa dei bombardamenti. Un terzo dei residenti della città è rimasto senza elettricità. Granate hanno colpito la zona industriale. C’è almeno una vittima”, ha scritto su Telegram il governatore della regione Vyacheslav Gladkov, rilanciato dai media ucraini che commentano: “come di consueto Gladkov incolpa le Forze armate dell’Ucraina”.

Thick smoke rises over the russian city of Shebekino, and local residents receive reports of shelling – Telegram channels of Belgorod.

It is also reported that electricity and water supply suddenly disappeared. #RussiaUkraineWar #UkraineRussianWar #UkraineWillWin pic.twitter.com/y2t7fAQyLm

— SUBHASH CHARAN (@Gadhwara27) December 20, 2022