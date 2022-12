Identificato meccanismo responsabile dell’invecchiamento

MeteoWeb

Un gruppo di ricercatori della Northwestern University è riuscito ad identificare un meccanismo responsabile dell’invecchiamento: i risultati dello studio sono stati pubblicati su Nature Aging. Avvalendosi dell’intelligenza artificiale gli studiosi sono riusciti a confrontare dati relativi ad un’ampia varietà di tessuti, come ossa, sangue e muscoli raccolti da esseri umani, topi, ratti e pesci tropicali. E’ emerso che la lunghezza dei geni può spiegare la maggior parte dei cambiamenti a livello molecolare che si verificano durante l’invecchiamento.

“Lo squilibrio dei geni provoca l’invecchiamento perché le cellule e gli organismi lavorano per rimanere in equilibrio, ciò che i medici definiscono omeostasi. Immagina un cameriere che porta un grande vassoio. Quel vassoio deve avere tutto bilanciato. Se il vassoio non è bilanciato, il cameriere deve fare uno sforzo extra per combattere lo squilibrio. Se l’equilibrio nell’attività dei geni corti e lunghi si sposta in un organismo, accade la stessa cosa. È come se l’invecchiamento fosse questo sottile squilibrio, lontano dall’equilibrio. Piccoli cambiamenti nei geni non sembrano un grosso problema, ma questi sottili cambiamenti hanno un peso, richiedendo uno sforzo maggiore,” ha spiegato Luís A. N. Amaral, professore di ingegneria chimica e biologica presso la McCormick School of Engineering della Northwestern. “Ora che abbiamo questa nuova comprensione, è come avere un nuovo strumento. È come Galileo con un telescopio, guardando lo Spazio. Osservare l’attività genica attraverso questa nuova lente ci consentirà di vedere i fenomeni biologici in modo diverso“.

Questa linea di studio potrebbe potenzialmente portare a interventi progettati per rallentare il ritmo dell’invecchiamento o addirittura invertirlo, ha sottolineato lo studioso.