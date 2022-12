Il 13 dicembre 1982 il disastro di Ancona

MeteoWeb

Dopo giorni di intense piogge, la notte tra il 12 e il 13 dicembre del 1982, un’enorme frana travolse alcuni quartieri a Nord di Ancona, quelli di Borghetto, Posatora e, in parte, Torrette. Furono danneggiati due ospedali e la Facoltà di medicina dell’Università di Ancona, lesi o distrutti completamente 300 edifici.

Imponente la macchina dei soccorsi che impegnò mille unità al giorno, con i vigili del fuoco in prima linea: in centinaia intervennero, giungendo rapidamente dalle regioni vicine, per soccorrere i cittadini ed evacuando oltre 3.500 persone dai tanti edifici colpiti.