In Trentino arrivano i turisti per Natale: 12 incidenti sulle piste da sci

Giornata dedicata soprattutto agli arrivi dei turisti nelle localita’ turistiche di montagna del Trentino Alto Adige per l’inizio delle vacanze di Natale. Sulla corsia nord dell’autostrada ‘A22 del Brennero’ il traffico e’ intenso nel tratto tra Affi e Trento. Nella giornata di Santo Stefano gli accessi ai pronto soccorso degli ospedali che servono i centri turistici sono aumentati. In Trentino sono stati 12 gli incidenti registrati nella sola mattinata sulle piste da sci. Due quelli piu’ gravi. A San Martino di Castrozza, una persona e’ stata soccorsa con l’elicottero e trasportata in codice rosso all’ospedale ‘Santa Chiara’ di Trento (trauma cranico).

A Madonna di Campiglio una sciatrice di circa 70 anni si e’ scontrata con un altro sciatore riportando anche lei una trauma cranico. Altri incidenti non gravi ma per i quali e’ stato necessario l’intervento dei sanitari, sulle piste del Cermis, Lusia-Bellamonte, Pinzolo e Buffaure-Ciampac in Val di Fassa. In Alto Adige c’e’ un maggior numero di accessi ai pronto soccorso degli ospedali delle localita’ di montagna. Alle ore 17 gli accessi al pronto soccorso di Brunico (serve i comprensori sciistici della Val Pusteria in particolare Plan de Corones), erano 23 mentre a quello di Silandro in Val Venosta ben 19. A Merano alla stessa ora c’erano 28 pazienti in attesa (3 codici arancione).