Incendi in Brasile: distrutti 775mila ettari di foreste a novembre

In Brasile gli incendi hanno distrutto 775mila ettari di foreste a novembre, con un aumento dell’89% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso: il dato emerge da un rapporto redatto da MapBiomas, un consorzio di Ong, università brasiliane e startup che utilizza immagini satellitari per valutare la distruzione della foresta amazzonica e di altre regioni del Brasile. L’81% dei terreni bruciati si trova in Amazzonia.

In totale, l’area andata in cenere in Brasile nei primi 11 mesi dell’anno ha raggiunto i 15,9 milioni di ettari, poco meno della superficie del Paraguay. Il dato rappresenta un aumento del 13% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.