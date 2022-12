Russia: incendio in gasdotto verso Ucraina, almeno 3 morti | VIDEO

MeteoWeb

Tre persone sono morte e una è rimasta ferita in un’esplosione che ha interessato il gasdotto Urengoi–Pomary–Uzhhorod, in Russia. “L’esplosione è stata molto forte“, ha raccontato Olga Smirnova, sindaco di Kalinin. “La combustione del gas sul luogo dell’incidente è stata eliminata,” ha reso noto il ministero delle Emergenze citato da Interfax. “E’ stato stabilito che l’esplosione che ha generato l’incendio si è verificata durante i lavori di riparazione programmati nella sezione del gasdotto sotterraneo“.

Urengoy-Pomary-Uzhgorod è un gasdotto di esportazione russo, attraverso il quale viene fornito carburante blu dalla Siberia all’Europa. Attraversa il confine russo-ucraino vicino alla stazione di Sudzha, nella regione di Kursk ed è attualmente l’unico punto di ingresso per il transito del gas dalla Russia all’Ucraina.

Fiammata del prezzo del gas dopo l’esplosione. I future Ttf di Amsterdam, che in mattinata erano arrivati a sfiorare i 100 euro al megawattora (-7,7%), si sono impennati brevemente del 6,6%, a quota 115 euro, per poi ridimensionare i rialzi all’1,3%, a 110 euro. Non è ancora chiaro se l’esplosione avrà impatti sui flussi di gas diretti all’Europa.