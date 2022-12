MeteoWeb

Almeno 5 persone sono morte e 37 sono rimaste ferite in un incidente in Corea del Sud. Un camion merci si è scontrato con un autobus in un tunnel autostradale a Gwacheon, vicino alla capitale sudcoreana Seul, provocando un incendio. Non è ancora noto cosa abbia causato la collisione e quale carico stesse trasportando il camion.

Enormi pennacchi di fuoco e fumo denso sono stati visti provenire dal tunnel, una struttura rialzata progettata per proteggere gli edifici circostanti dal rumore.