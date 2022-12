MeteoWeb

Decine di persone, circa 50, sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto un bus in British Columbia, in Canada. E’ accaduto vicino alla città di Merritt, dove ieri le temperature sono scese a -3,9°C.

L’autorità per la salute della British Columbia ha emesso un codice arancione, il che significa che i servizi di emergenza stanno rispondendo a un disastro o a vittime di massa. Non è ancora nota la causa dell’incidente,.