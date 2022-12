Incidente ferroviario: auto con a bordo due bambini trascinata per 100 metri

MeteoWeb

I vigili del fuoco di Viterbo sono al lavoro dalle 11 per un treno che ha investito un’automobile. A borde della vettura vi erano due adulti e due minori. L’incidente è avvenuto ad un passaggio a livello a Vitorchiano. All’incrocio a raso in via Piangoli in zona Pallone, il treno che collega Viterbo a Civita Castellana, si è scontrato con un’auto su cui viaggiavano le quattro persone, due adulte e due bambini in tenera età. Tutti e quattro gli occupanti della vettura sono rimasti feriti e per uno dei piccoli è stato necessario il trasporto al Bambino Gesù di Roma.

La macchina è stata trascinata sui binari per circa 100 metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Viterbo e i carabinieri, oltre agli operatori del 118. Nessuno tra i passeggeri del treno sembra essere rimasto ferito. I militari stanno indagando per ricostruire la dinamica e le responsabilità del sinistro. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona. Al momento il traffico dei treni è stato interrotto.

Trasportate in ospedale le 4 persone a bordo del veicolo, sono al momento in corso le operazioni per la rimozione dell’autovettura dai binari.